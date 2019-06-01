Стали известны все участники нового сезона Футбольной национальной лиги

В воскресенье, 2 июня определились все участники сезона 2019/20 в Футбольной национальной лиге, где выступает курский «Авангард».

ФНЛ покинули лидеры завершившегося первенства — клубы «Тамбов» и «Сочи». Они вышли в Премьер-лигу.

Остаются в ФНЛ — томская «Томь» и «Нижний Новгород», которые в стыковых матчах уступили клубам из элитного дивизиона - «Уфе» — 0:2, 1:0 и самарским «Крыльям Советов» — 1:3, 1:0 соответственно.

Занявшие по итогам первенства 16-е и 17-е места «Балтика» и «Факел», сохранили прописку в ФНЛ, получив wild card. Это стало возможно из-за неучастия в турнире махачкалинского «Анжи» и южно-сахалинского «Сахалина».

Победитель первенства ПФЛ группы «Восток»-2018/19 «Сахалин» не подал в указанные сроки заявку на получение лицензии для участия в ФНЛ. А «Анжи», покинув Премьер-лигу, не прошёл процедуру лицензирования и отозвал апелляцию.

Из 2-го дивизиона в ФНЛ вышли победители четырёх групп «Текстильщик» (Иваново), «Торпедо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Чайка» (Песчанокопское). Также в подэлитном дивизионе сыграет красноярский «Енисей», покинувший Премьер-лигу.

Таким образом в новом сезоне примут участие 20 клубов: «Авангард» (Курск), ФК «Армавир», «Балтика» (Калининград), «Енисей» (Красноярск), ФК «Краснодар-2», «Луч» (Владивосток), «Мордовия» (Саранск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), ФК «Нижний Новгород», «Ротор» (Волгоград), СКА (Хабаровск), «Спартак-2» (Москва), «Текстильщик» (Иваново), «Томь» (Томск), «Торпедо» (Москва), «Факел» (Воронеж), ФК «Химки», «Чайка» (Песчанокопское), «Чертаново» (Москва) и «Шинник» (Ярославль).

Первенство начнётся 7 июля 2019, а закончится 16 мая 2020 года.



