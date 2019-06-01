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    В курских магазинах теперь нельзя будет купить алкоголь после 10 вечера

    Сегодня, 12:11
    В курских магазинах теперь нельзя будет купить алкоголь после 10 вечера
    С этого дня в курских магазинах нельзя будет купить алкоголь после 10 вечера. В Курской области вступили в силу изменения в региональный Закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции», которые приняли депутаты на последнем заседании областной Думы. Ранее ограничения действовали с 23:00 до 8:00, теперь это время увеличено на час. Соответственно сократилось время продажи алкоголя -с 8 утра до 22:00. Это касается в том числе продажи пива. Исключение - только общепит - кафе, бары и рестораны.
    Нарушителей будут штрафовать - должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, юридических – от 100 до 300 тысяч с конфискацией спиртного.

     

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