В курских магазинах теперь нельзя будет купить алкоголь после 10 вечера

С этого дня в курских магазинах нельзя будет купить алкоголь после 10 вечера. В Курской области вступили в силу изменения в региональный Закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции», которые приняли депутаты на последнем заседании областной Думы. Ранее ограничения действовали с 23:00 до 8:00, теперь это время увеличено на час. Соответственно сократилось время продажи алкоголя -с 8 утра до 22:00. Это касается в том числе продажи пива. Исключение - только общепит - кафе, бары и рестораны.

Нарушителей будут штрафовать - должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, юридических – от 100 до 300 тысяч с конфискацией спиртного.