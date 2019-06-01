В центре Курска пьяная автомобилистка устроила тройное ДТП

В центре Курска ночью 2 июня произошло массовое ДТП. Спровоцировала его нетрезвая автоледи, которая сама в нём и пострадала. Пострадал также её пассажир.

Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, примерно в 1:45 50-летняя автомобилистка на «Ниссан Альмера» ехала со стороны проспекта Победы в сторону улицы Кавказская по улице Карла Маркса. Напротив дома № 72/10 она не справилась с управлением и столкнулась с остановившимся впереди перед перекрётском на запрещающий сигнал светофора автомобилем «Тойота Каролла». От удара «Каролла» по инерции двинулась вперёд и врезалась в также стоявший на «красный» автомобиль «Рено Сандеро».

В результате аварии пострадавшую пьяную женщину-водителя «Ниссана» и её пассажира отправили в больницу.

ФОТО - АВТОКАДР_46



