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    В центре Курска пьяная автомобилистка устроила тройное ДТП

    Сегодня, 12:23
    В центре Курска пьяная автомобилистка устроила тройное ДТП
    В центре Курска ночью 2 июня произошло массовое ДТП. Спровоцировала его нетрезвая автоледи, которая сама в нём и пострадала. Пострадал также её пассажир. 
    Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, примерно в 1:45 50-летняя автомобилистка на «Ниссан Альмера» ехала со стороны проспекта Победы в сторону улицы Кавказская по улице Карла Маркса. Напротив дома № 72/10 она не справилась с управлением и столкнулась с остановившимся впереди перед перекрётском на запрещающий сигнал светофора автомобилем «Тойота Каролла». От удара «Каролла» по инерции двинулась вперёд и врезалась в также стоявший на «красный» автомобиль «Рено Сандеро».
    В результате аварии пострадавшую пьяную женщину-водителя «Ниссана» и её пассажира отправили в больницу. 
     
     
    ФОТО - АВТОКАДР_46

     

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