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    Скончался пострадавший в столкновении BMW и ВАЗа мужчина

    Сегодня, 13:32
    Скончался пострадавший в столкновении BMW и ВАЗа мужчина
    Сегодня в ГИБДД сообщили, что в больнице скончался ещё один мужчина, пострадавший в лобовом столкновении BMW X5 и ВАЗ-21102 1 июня. Напомним, авария произошла около полудня на 481 км автодороги М-2 «Крым». По уточнённой информации, за рулём иномарки была 20-летняя девушка. Пострадал также её 42-летний пассажир. Но им помощь оказали на месте. А получившего тяжёлые травмы 31-летнего пассажира отечественной легковушки доставили в фатежскую райбольницу, где он впоследствии скончался. В соцсетях сообщают, что погибшие водитель и пассажир ВАЗа - братья. В группе ВК АВТОКАДР_46 мать этих мужчин обращается к возможным очевидцам ДТП с просьбой сообщить любую ценную информацию об этой аварии. 

     

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