Рекордное число участников пробежали «Зелёный Марафон» Сбербанка

1 июня 2019 года, г. Курск. В 60 городах России, 8 городах Казахстана и Белоруссии прошел традиционный забег «Зелёный Марафон» Сбербанка. На старт дистанций в 4,2, 10 и 42,195 км вышло более 150 тысяч человек. Вдоль трасс от Калининграда до Владивостока их поддерживало более 110 тысяч зрителей. Среди участников «Зелёного Марафона» Сбербанка были такие звезды спорта, как многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, легендарный фигурист Алексей Ягудин. В Москве, где третий год подряд прошел «Зелёный Марафон Бегущие Сердца», организованный совместно с Фондом помощи детям «Обнажённые сердца», на старт вместе с 10 тысячами участников вышли звезды спорта, культуры, общественные деятели.

В Центральном Черноземье участниками «Зелёного Марафона» Сбербанка стали более 5 тысяч человек, что также стало рекордом для региона. В Воронеже, Курске и Орле в соревновательной программе были детские забеги для юных спортсменов от 7 до 13 лет, а также забеги для роллеров.

«Зелёный Марафон» Сбербанка стал частью городских праздников, приуроченных ко Дню защиты детей. Традиционно во время «Зелёного Марафона» Сбербанка прошли различные развлекательные мероприятия, конкурсы для участников всех

возрастов и социальные акции.

- «Зеленый Марафон» Сбербанка имеет свою богатую историю в Центральном Черноземье. За прошедшие восемь лет забеги «Зеленого Марафона» проводились не только в Воронеже, но и в Белгороде, Липецке, Тамбове, Орле, а теперь к этой эстафете присоединился и Курск. Участие в «Зеленом Марафоне» Сбербанка – это отличная возможность зарядиться энергией, отдохнуть, почувствовать вкус жизни. Занимаясь спортом, общаясь на свежем воздухе, мы получаем дополнительный импульс, который затем помогает в работе, - сказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир

Салмин.

В Курске маршрут пролегал по улице Ленина. Участникам от 14 лет и старше предлагалось преодолеть дистанцию в 4,2 км – десятую часть классического марафона, детям от 7 до 13 лет – 400 метров. Отдельно включили лыжероллерный забег.

- Мне, как курянке и особенно как спортсмену очень приятно, что такие массовые мероприятия вызывают большой ажиотаж у жителей нашей области. Это здорово, надеюсь, это станет нашей доброй традицией», - рассказала председатель Курского областного спорткомитета Евгения Ламонова.

- В Курске впервые состоялся «Зеленый Марафон» Сбербанка, в нем приняло участие более 1000 человек. Среди них: спортсмены-любители, профессиональные спортсмены, жители города Курска и области, а также гости из Белгорода, - это не просто массовый спортивный праздник, это масштабный социальный проект помощи детям с нарушениями в развитии, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. И эти километры добра мы пробежали со смыслом! - сказал управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк Сергей Хоров. - В рамках социальной акции «Зеленого Марафона» Сбербанка была оказанаподдержка областному фонду «Мир детства» по направлению «Помощь одаренным детям в области физкультуры и спорта».

По итогам забега в Курске среди мужчин первым финишировал Роман Малеев, а среди девушек - Кристина Угарова. В детской номинации 7-9 лет победили Александр Векшин и Нелли Куденцова, в возрастной категории 10-13 лет – Кирилл Агафонов и Мария Усова.

Напомним, что первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».



