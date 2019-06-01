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    В мае в Курскую область не пропустили больше 100 кг украинского мяса, перевозимого в ручной клади

    Вчера, 14:37
    В мае в Курскую область не пропустили больше 100 кг украинского мяса, перевозимого в ручной клади
    В мае этого года сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе России и транспорте регионального Управления Россельхознадзора провели досмотр 51 партии продукции, перевозимой в ручной клади пассажиров из Украины. В результате в Курскую область не пустили 27 партий: 126,6 кг мясной продукции, 27,2 кг молока, 2,3 кг мёда, 386 шт. куриных яиц без ветеринарных сопроводительных документов.
    По решению владельцев часть этих товаров вернули на сопредельную территорию, другую часть - утилизировали (14 партии мясной продукции общим весом 79,3 кг, 6 партий яиц куриных в количестве 286 шт.). Виновных оштрафовали.
    В  Россельхознадзоре напоминают, что продукция животного происхождения без маркировок и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность, является некачественной и опасной.

     

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