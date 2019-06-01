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    В Сети появилась петиция с просьбой "не дать Карамышеву занять должность мэра Курска

    Вчера, 15:16
    В Сети появилась петиция с просьбой
    В Курске появилась петиция с просьбой врио губернатора "не дать Виктору Карамышеву занять должность мэра Курска". Депутат Госдумы, напомним, 26 мая официально подтвердил, что вступает в борьбу за пост градоначальника. 
    Петиция появилась на площадке Сhange.org  2 июня и её пока подписали 37 человек. Судя по опросам, проводимым местными СМИ, большинство опрошенных не хотели бы видеть Карамышева главой горадминистрации. Автор петиции Дмитрий Филатов тоже выражает недоверие политику.   

    "Все мы знаем Виктора Карамышева как личность и как политика. Кто-то его поддерживает, но думаю, что большинство курян не доверяют и не поддерживают Виктора Николаевича с его маниакальным упорством стать мэром Курска. 
    Что сделал Виктор Карамышев для Курска и для курян? Сквер «Изумрудный» на Льговском повороте. Он обещал сделать прекрасную зелёную зону отдыха для курян. Что в итоге? Сквер брошен!".

     

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