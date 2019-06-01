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    В Курске автомобилист хотел проскочить на "красный" и спровоцировал аварию

    Вчера, 15:34
    В Курске автомобилист хотел проскочить на
    Вечером 2 июня в Курске прооизошла авария, в которой пострадал человек. Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, примерно в 23.25 возле д.№92/2 по ул. Дзержинского столкнулись автомобиль «Ниссан Максимум», под управлением 28-летнего водителя, который ехал по ул. Дзержинского со стороны ул. Энгельса, и поворачивал налево на ул. 50 лет Октября, и автомобиль ВАЗ-21124, за рулём которого был 38-летний автомобилист, котороый ехал по ул. Дзержинского со стороны ул. Павлуновского в сторону ул. Энгельса. Автомобилист на «Ниссане» проезжал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал 36-летний пассажир ВАЗа. Его доставили в больницу.

     

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