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    В детских лагерях Курской области начались первые смены

    Вчера, 15:55
    В детских лагерях Курской области начались первые смены
    В детских лагерях Курской области начались первые смены. В этом году в 21 загородном лагере будет порядка 77 смен, а отдохнуть бесплатно смогут более 12 тыс. детей. Об этом на торжественном открытии летнего сезона в детском лагере «Орлёнок» рассказала заместитель губернатора Курской области Екатерина Харченко. 

    «Не во всех субъектах страны есть такое количество лагерей, как у нас. Мы стараемся не только обеспечить пребывание детей, но и совместными усилиями решать хозяйственные проблемы в лагерях, выделяя средства на капитальные ремонты зданий, улучшение материально-технической базы», – отметила Екатерина Владимировна. 

    В «Орлёнке» первая оздоровительная смена под названием «Путь к успеху» приняла 250 детей из Курска. Ребят ждёт много увлекательных конкурсных программ, творческих мастерских, клубных занятий, психологических тренингов и ролевых игр. В течение лета в лагере отдохнут свыше тысячи школьников. 

     

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