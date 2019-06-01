В детских лагерях Курской области начались первые смены. В этом году в 21 загородном лагере будет порядка 77 смен, а отдохнуть бесплатно смогут более 12 тыс. детей. Об этом на торжественном открытии летнего сезона в детском лагере «Орлёнок» рассказала заместитель губернатора Курской области Екатерина Харченко.





«Не во всех субъектах страны есть такое количество лагерей, как у нас. Мы стараемся не только обеспечить пребывание детей, но и совместными усилиями решать хозяйственные проблемы в лагерях, выделяя средства на капитальные ремонты зданий, улучшение материально-технической базы», – отметила Екатерина Владимировна.





В «Орлёнке» первая оздоровительная смена под названием «Путь к успеху» приняла 250 детей из Курска. Ребят ждёт много увлекательных конкурсных программ, творческих мастерских, клубных занятий, психологических тренингов и ролевых игр. В течение лета в лагере отдохнут свыше тысячи школьников.