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    В Курской области чиновник "погорел" на взятке

    Вчера, 16:22
    В Курской области чиновник
    В Дмитриевском районе Курской области под суд отправится 36-летний чиновник, попавшийся на взятке. уголовное дело о взяточничестве 
    Его 25-летняя сообщница проходит по делу как посредница. 
    Как установлено, 23 марта прошлого года гражданин Украины обратился за получением разрешения на временное проживание в миграционный пункт отделения МВД России по Дмитриевскому району. За принятие к рассмотрению заявления на получение этого разрешения временно исполняющий обязанности руководителя отделения потребовал взятку в сумме 80 тыс. руб., которые он должен был передать через посредника. Мужчина согласился выплатить деньги частями, но сообщил об этом в правоохранительные органы.
    Во время передачи части взятки посредника задержали полицейские.
    Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

     

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