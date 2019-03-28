В Курской области чиновник "погорел" на взятке

В Дмитриевском районе Курской области под суд отправится 36-летний чиновник, попавшийся на взятке. уголовное дело о взяточничестве

Его 25-летняя сообщница проходит по делу как посредница.

Как установлено, 23 марта прошлого года гражданин Украины обратился за получением разрешения на временное проживание в миграционный пункт отделения МВД России по Дмитриевскому району. За принятие к рассмотрению заявления на получение этого разрешения временно исполняющий обязанности руководителя отделения потребовал взятку в сумме 80 тыс. руб., которые он должен был передать через посредника. Мужчина согласился выплатить деньги частями, но сообщил об этом в правоохранительные органы.

Во время передачи части взятки посредника задержали полицейские.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



