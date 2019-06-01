В Курске стартует четвёртый фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина

В Курске с 4 по 7 июня пройдёт IV фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина. В этом году Курск отмечает 105-летие со дня рождения своего земляка, великого мультипликатора, стоявшего у истоков студии «Союзмультфильм».

Начнутся «анимационные каникулы» с карнавала на площади перед цирком с участием героев из мультфильмов. Гостей будут развлекать артисты под музыку циркового оркестра.

Основной площадкой для показов станет Курский государственный цирк. По вечерам мультфильмы покажут на открытом воздухе прямо на цирковой площади. Кроме того, мультсеансы пройдут в КТЦ «Звездный».





Программа мероприятий





4 ИЮНЯ





10.00 - Мульт-Карнавал на площади перед цирком (Курск, ул. А.Невского, 4),





11.00 - Торжественное открытие фестиваля в Курском государственном Цирке,





14.00 – Возложение цветов к бюсту Б.П. Дёжкина (с почётными гостями фестиваля – мультипликаторами Сергеем Струсовским и Марией Куликовой (площадь перед филармонией),





20.00 - Открытый показ фильмов фестивальной программы на площади перед цирком.





В этот же день мультипликатор Алла Соловьёва проведёт мастер-класс в мультстудии в Курчатове. Начало в полдень.

В Фатеже в кинотеатре «Комета» состоится творческая встреча с мультипликатором-фантастом Владимиром Тарасовым. Начало в 13 часов.

В 14.30 продюсер «Союзмультфильма» Сергей Струсовский и мультипликатор Мария Куликова проведут мастер-класс для студентов худ-графа в КГУ.









5-7 ИЮНЯ





10.00. Показ фильмов фестивальной программы (Курск, КТЦ «Звездный», ул. Дзержинского, 51),





10.30. Показ фильмов фестивальной программы (Курск, ул. А.Невского,4, курский государственный цирк),





Вход по пригласительным билетам. Билеты и пригласительные можно приобрести в кассах цирка, драмтеатра и филармонии.





Также 5 июня, в среду в 14.00 преподаватель-мультипликатор Алла Соловьёва проведёт мастер-класс в ДХШ №1 им. Клыкова (Курск, ул. Димитрова, д. 75).

Продюсер «Союзмультфильма» Сергей Струсовский и мультипликатор Мария Куликова в это же время дадут мастер-класс в Политехническом колледже (Курск, ул. Народная, д.8).

Мультипликатор-фантаст Владимир Тарасов в 17.00 проведёт творческую встречу в кинозале «Неон» в Курчатове.





6 июня, в четверг в полдень преподаватель-мультипликатор, руководитель мультипликационной мастерской студентов ВГИКа Анна Белоногова проведёт мастер-класс и творческую встречу в мультстудии в Курчатове.

В 13 часов в кинотеатре «Юбилейный» в посёлке Медвенка состоится творческая встреча с Владимиром Тарасовым.

В 14.00 мультипликаторы Мария Куликова и Алла Соловьёва дадут мастер-класс в техникуме связи (Курск, ул. Софьи Перовской 16/22).





7 июня в 10-30 пройдёт торжественное закрытие фестиваля с участием вдовы мультипликатора Ольги Гайдук и почётными гостями фестиваля.

На это же время запланирована творческая встреча в кинотеатре «Дружба» в Судже с Владимиром Тарасовым.

В этот же день в 11 часов организаторы покажут мультфильмы фестивальной программы в детской областной больнице на ул. Кольцова Курска.

В 14.00 преподаватель анимации, руководитель мультипликационной мастерской студентов ВГИКа Анна Белоногова проведёт мастер-класс в ДХШ №1 им. Клыкова в Курске.





Уже после того, как завершится фестиваль 8 июня, в субботу в рамках внефестивальной программы пройдёт открытая творческая встреча для всех желающих в арт-пространстве «Луна» (Курск, ТРЦ «Манеж») с мультипликатором-фантастом Владимиром Тарасовым. Начало в 11.00.



