Почти вдвое снизилось количество ДТП на переездах Московской железной дороги с начала 2019 года

Количество ДТП на железнодорожных переездах МЖД с начала 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – с 23 до 13 случаев, в том числе уменьшилось количество пострадавших с 23 до 5 человек (число погибших снизилось с 8 до 2 человек). Все пострадавшие – водители и пассажиры автомобильного транспорта.

Основная причина ДТП – нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

По 3 ДТП произошло в Московской и Курской областях, по 2 – в Тульской, Рязанской и Смоленской и еще одно столкновение автомобильного транспорта с железнодорожным – в Брянской области.

МЖД призывает автомобилистов соблюдать ПДД. Помните, что поезд мгновенно не остановить, а нарушение может привести к непредсказуемым последствиям.





Для повышения безопасности движения в местах пересечения железных и автомобильных дорог в этом году на территории Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» запланировано провести ремонт более 200 железнодорожных переездов. На ремонт направят более 80 млн рублей.