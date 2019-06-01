поиск по сайту
 

    Почти вдвое снизилось количество ДТП на переездах Московской железной дороги с начала 2019 года

    Вчера, 17:12
    Почти вдвое снизилось количество ДТП на переездах Московской железной дороги с начала 2019 года
    Количество ДТП на железнодорожных переездах МЖД с начала 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – с 23 до 13 случаев, в том числе уменьшилось количество пострадавших с 23 до 5 человек (число погибших снизилось с 8 до 2 человек). Все пострадавшие – водители и пассажиры автомобильного транспорта.
    Основная причина ДТП – нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.
    По 3 ДТП произошло в Московской и Курской областях, по 2 – в Тульской, Рязанской и Смоленской и еще одно столкновение автомобильного транспорта с железнодорожным – в Брянской области.
    МЖД призывает автомобилистов соблюдать ПДД. Помните, что поезд мгновенно не остановить, а нарушение может привести к непредсказуемым последствиям.

    Для повышения безопасности движения в местах пересечения железных и автомобильных дорог в этом году на территории Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» запланировано провести ремонт более 200 железнодорожных переездов. На ремонт направят более 80 млн рублей.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама