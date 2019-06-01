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    В Курске обновят уличное освещение

    Вчера, 18:08
    В Курске обновят уличное освещение
    Комитет ЖКХ расторгнул контракт с «АйТи.Энергофинанс». Об этом сообщает телеканал «ТАКТ» со ссылкой на заместителя губернатора Курской области Алексея Смирнова.
    Организация обязалась провести обновление уличного освещения, но вместо этого город погрузился во тьму. За три года «АйТи.Энергофинанс» перечислили 250 млн бюджетных средств. Расследование уголовного дела, возбуждённого в 2017 году, продолжается до сих пор.
    Всего в Курске более 28 тысяч светильников. Замеры показали, что около половины улиц не соответствуют нормам освещённости.

     

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