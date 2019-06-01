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    Курская пенсионерка искала счастья в Сети, а лишилась мобильника и денег

    Сегодня, 10:27
    Курская пенсионерка искала счастья в Сети, а лишилась мобильника и денег
    В Железнодорожный отдел полиции обратилась 57-летняя курянка и рассказала, что её обокрали. Как выяснилось, женщина  познакомилась с мужчиной в Интернете. После недолгой переписки она пригласила его в гости. Во время застолья пара выпила. Затем курянка попросила новоиспечённого ухажёра купить пачку сигарет.  Она отдала ему свою банковскую карту и сообщила пин-код. Мужчина просьбу добросовестно выполнил. Но когда хозяйка дома заснула, злоумышленник поспешил покинуть квартиру, прихватив с собой её сотовый телефон и банковскую карту. В ближайшем банкомате он снял 37 000 рублей.
    Наутро курянка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Подозреваемого задержали по «горячим следам».  Им оказался ранее судимый житель Октябрьского района. Часть денег мужчина успел потратить на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело. Сейчас предприимчивый ухажёр находится под подпиской о невыезде.

     

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