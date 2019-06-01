Расписание пригородных поездов в Курской и Орловской областях изменится в период празднования Дня России
Сегодня, 11:08
В связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока в период празднования Дня России (11 и 12 июня) изменится график движения пригородных поездов Орловско-Курского региона МЖД.
Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих на участках Орёл – Брянск, Курск – Колпны, Курск – Кшень, Льгов – Арбузово, Курск – Ливны и Кшень – Ливны.
Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Подробно ознакомиться с изменениями в графике движения можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в приложении компании-перевозчика АО «Центральная ППК» «Расписание электричек».