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    Расписание пригородных поездов в Курской и Орловской областях изменится в период празднования Дня России

    Сегодня, 11:08
    Расписание пригородных поездов в Курской и Орловской областях изменится в период празднования Дня России
    В связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока в период празднования Дня России (11 и 12 июня) изменится график движения пригородных поездов Орловско-Курского региона МЖД.
    Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих на участках Орёл – Брянск, Курск – Колпны, Курск – Кшень, Льгов – Арбузово, Курск – Ливны и Кшень – Ливны.
    Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Подробно ознакомиться с изменениями в графике движения можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в приложении компании-перевозчика АО «Центральная ППК» «Расписание электричек».

     

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