Расписание пригородных поездов в Курской и Орловской областях изменится в период празднования Дня России

В связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока в период празднования Дня России (11 и 12 июня) изменится график движения пригородных поездов Орловско-Курского региона МЖД.

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих на участках Орёл – Брянск, Курск – Колпны, Курск – Кшень, Льгов – Арбузово, Курск – Ливны и Кшень – Ливны.