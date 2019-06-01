В Курске 16-летний байкер столкнулся с микроавтобусом

3 июня в Курске случилась авария, в которой пострадали двое подростков. Один из них был за рулём мотоцикла, другой - его пассажиром. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в 14.30 возле д.№33 по 9-му Степному переулку, на нерегулируемом перекрестке столкнулись 16-летний мотоциклист, который ехал со стороны 9-го Степного переулка в направлении ул. 3-я Кислинская, и микроавтобус «Фиат Дукато», за рулём которого был 68-летний водитель. Он ехал со стороны ул. 3-я Степная в направлении ул. 3-я Кислинская. В результате ДТП юного байкера и его пассажира, которому также 16 лет, с ранениями различной степени тяжести госпитализировали в 4-ю горбольницу Курска. У мотоциклиста водительских прав, разумеется, нет.

Госавтоинспекция обращается к родителям: покупая своим детям транспортные средства, позаботьтесь о том, чтобы ваши дети прошли обучение в автошколах.

ФОТО - АВТОКАДР_46