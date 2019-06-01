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    В Курске забор детского сада обнесли колючей проволокой. Поранился ребёнок

    Сегодня, 12:15
    В Курске забор детского сада обнесли колючей проволокой. Поранился ребёнок
    В курском детском саду №97, что на улице 3-я Песковская, решили защититься от ребятни, играющей рядом в футбол и натянули вдоль забора колючую проволоку. И уже есть первый пострадавший. Он не воспитанник этого сада - просто живёт рядом. Играл во дворе и серьёзно поранился, подбежав к забору. Об этом написала в соцсетях тётя пострадавшего мальчика, снабдив пост фотографиями колючей проволоки, и поранившегося ребёнка. 
    В комментариях к публикации родители воспитанников детского сада уточняют, что инициатива защитить территорию таким оригинальным способом, исходила именно от них. Потому что дети, играя в футбол, порой попадали мячом в забор и расположенные рядом мусорные баки. 
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
    Вопрос поднимали на общем родительском собрании. В местном комитете образования пообещали разобраться. 

     

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