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    В Курской области бывшего гаишника заставили вернуть взятку

    Сегодня, 13:19
    В Курской области бывшего гаишника заставили вернуть взятку
    В Щигровском районе Курской области по иску прокурора с осуждённого бывшего сотрудника ОГИБДД взыскали сумму полученной взятки. 
    Ранее Щигровский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-гаишника, который получил от водителя мотоцикла, не имеющего прав, взятку в сумме 10 тыс. руб. за непривлечение к ответственности.
    В ходе расследования изъять деньги, которые явились предметов взятки, не удалось.
    В связи с этим Щигровская межрайонная прокуратура  направила в суд исковое заявление о взыскании с осуждённого суммы незаконно полученных денежных средств. 
    Требования прокурора суд удовлетворил. 10 тыс. руб. нечестный инспектор уже вернул, из перечислили государству.

     

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