В Курской области бывшего гаишника заставили вернуть взятку

В Щигровском районе Курской области по иску прокурора с осуждённого бывшего сотрудника ОГИБДД взыскали сумму полученной взятки.

Ранее Щигровский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-гаишника, который получил от водителя мотоцикла, не имеющего прав, взятку в сумме 10 тыс. руб. за непривлечение к ответственности.

В ходе расследования изъять деньги, которые явились предметов взятки, не удалось.

В связи с этим Щигровская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с осуждённого суммы незаконно полученных денежных средств.

Требования прокурора суд удовлетворил. 10 тыс. руб. нечестный инспектор уже вернул, из перечислили государству.



