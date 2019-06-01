Творческий коллектив Курскэнерго – лауреат I степени фестиваля «Ступень к успеху»

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» стали лауреатами I степени фестиваля творчества «Ступень к успеху» в номинации «Литературно-музыкальная композиция». Мероприятие было организовано администрацией Центрального округа Курска среди предприятий, организаций и учреждений областного центра.

В этом году энергетики представили на фестивале военно-патриотическую постановку «Журавли», посвященную героическому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. История, рассказанная на сцене, начинается 22 июня 1941 года, когда по всей стране идут выпускные балы. Вчерашние школьники смотрят в будущее, строят планы, мечтают, но им уготована другая судьба… Разработчиками сценария и постановки литературно-музыкального спектакля стали сотрудники «Курскэнерго»: ведущий специалист отдела управления делами Татьяна Сурина, ведущий специалист отдела управления персоналом Ирина Белик.

Зрители приняли выступление курских энергетиков очень тепло. Театральное мастерство коллектива филиала был высоко оценено и членами жюри. Кроме того, на имя заместителя генерального директора – директора филиала «Курскэнерго» Александра Рудневского за подписью главы администрация Центрального округа города Курска поступило Благодарственное письмо, в котором выражена признательность за личный вклад в развитие культуры и искусства, реализации творческого потенциала сотрудников предприятия и активное участие энергетиков «Курскэнерго» в проведении фестиваля, посвященного Году театра в России.





«Благодаря участию в подобных мероприятиях наши сотрудники имеют возможность переключиться от текущих рабочих моментов в творческий процесс, развивая свой культурный потенциал, – говорит начальник управления по работе с персоналом Курскэнерго Людмила Мокроусова – И, конечно, приятно, что энергетики участвует в творческом фестивале «Ступень к успеху» с 2009 года и постоянно входят в число победителей».