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    В Курске бродячих пёсиков простерилизовали, вакцинировали и пометили жёлтыми бирками

    Сегодня, 15:13
    В Курске бродячих пёсиков простерилизовали, вакцинировали и пометили жёлтыми бирками
    На курских улицах появились собаки с жёлтыми бирками в ушах. Это бродячие пёсики, которых ранее отлавливали специалисты ООО «Добрый город». В первую неделю работы вместе с волонтёрами КРОЗО «Право жить» они отловили восемь собак. Хвостатых стерилизовали, вакцинировали от бешенства, обработали от всяческих паразитов и вернули обратно в среду обитания - в те дворы, где их поймали. 
    Они не опасны для людей, - отмечают зоозащитники и просят не причинять им вреда. Кстати, участие в пристройстве животных приветствуется.

     

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