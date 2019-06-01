В Курске бродячих пёсиков простерилизовали, вакцинировали и пометили жёлтыми бирками

На курских улицах появились собаки с жёлтыми бирками в ушах. Это бродячие пёсики, которых ранее отлавливали специалисты ООО «Добрый город». В первую неделю работы вместе с волонтёрами КРОЗО «Право жить» они отловили восемь собак. Хвостатых стерилизовали, вакцинировали от бешенства, обработали от всяческих паразитов и вернули обратно в среду обитания - в те дворы, где их поймали.

Они не опасны для людей, - отмечают зоозащитники и просят не причинять им вреда. Кстати, участие в пристройстве животных приветствуется.



