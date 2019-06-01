Курскую область атакуют бабочки. Аграриям советуют травить гусениц

Жители Курской области обеспокоены появлением большого количества бабочек. В региональном управлении Россеьхознадзора, рассказали, что это бабочки репейницы (Vanessa cardui). В конце мая и начале июня отмечен их массовый лёт. Ареал обитания репейницы охватывает все материки, за исключением Южной Америки и Антарктиды. Родиной этого вида является Северная и Центральная Африка. Именно оттуда, в несколько этапов, репейницы ежегодно мигрируют в Европу, порой долетая до субарктических широт. Это одна из самых известных среди бабочек-путешественниц.

Весной в южной и восточной части Сахары массово выходит из куколок новое поколение репейниц. В считанные дни бабочки собираются в грандиозные стаи и начинают свой долгий путь на север, через огромную пустыню. На этом этапе стаи репейниц могут достигать колоссальной численности – десятков миллионов особей. Затем репейницам приходится преодолевать Средиземное море. Достигнув южных берегов Европы, часть бабочек оседает и приступает к размножению, остальные же продолжают свой полёт через Альпы и Пиренеи, в Центральную Европу. Там многие особи прекращают свой путь, они находят места, подходящие для продолжения рода, и сосредотачиваются на откладке яиц. Отложившие яйца особи погибают. Оставшиеся на пути миграции стаи бабочек рассредоточиваются. Часть продолжает лететь на север - в Скандинавию, другие к берегам Британских островов, часть бабочек летит на северо-восток и к концу мая достигает Прибалтики, Белоруссии, западных регионов России.

Появление репейниц на Русской равнине изучено менее подробно, чем пути миграции в Центральной и Западной Европе, но предполагается, что бабочки летят через Аравийский полуостров, а далее - частично через Кавказ, Среднюю Азию, огибая Каспий и Чёрное море, либо пролетая над их акваторией.

Первое появление репейниц мы можем наблюдать в мае. Это поколение мигрантов из Африки, что заметно по их состоянию. Бабочки немногочисленны, сильно облётаны, их крылья повреждены долгим путешествием. В наших краях эти бабочки заканчивают свой жизненный путь, оставив потомство.

Следующая волна репейниц в наших регионах появляется в июне, но в зависимости от погодных условий (высокой температуры и влажности) сроки появления могут сдвигаться. Она представлена потомками африканских мигрантов, осевших в Южной Европе, Закавказье и Средней Азии. Это поколение довольно многочисленно, можно наблюдать большие скопления и пролёт десятков и сотен особей на определённых участках. Часть этих бабочек оставляет потомство в нашем регионе, большая часть летит дальше на север. В середине – конце июля следует третья волна репейниц. Это поколение уже местное, оно представлено потомками «африканцев», прилетевших к нам в мае. Бабочки остаются в местах своего появления на свет и успевают до осени произвести ещё одну генерацию, которая вместе с потомками мигрантов с юга Европы, прилетевших к нам в июне, формирует четвёртую волну репейниц в конце августа – в сентябре. В это время мы так же можем наблюдать репейниц в больших количествах, но теперь, кроме бабочек, появившихся на свет в наших краях, мы видим мигрантов уже не с юга, а с севера, начавших обратный путь. Через ряд промежуточных поколений их потомки окажутся на африканском континенте и оттуда начнут новый грандиозный поход в Центральную и Северную Европу.

Сказать точно, откуда прилетели эти бабочки, без специальных исследований невозможно. В европейских странах с этой целью уже не один десяток лет практикуют методику мечения бабочек, аналогичную кольцеванию перелётных птиц, но в связи с огромной численностью исследуемого вида и низкой вероятностью повторной поимки отдельной особи метят не каждую бабочку, а целые стаи, используя при этом определённые химические маркеры или радиоактивные изотопы.

До сих пор не совсем ясно, что является главным ориентиром для репейниц во время дальних перелётов – положение солнца, феромонный сигнал летящих впереди особей или магнитное поле Земли.

Бабочки летят стаями с юга на север через всю Европу, чтобы дать жизнь новому поколению, распространяясь на расстояние до 5000 км и более. За день они могут пролететь примерно порядка 500 км, летя со скоростью 25-30 км/ч. Летать они могут даже ночью.

Бабочка крупная - размах крыльев 5-6 см. Крылья её красно-желтые с черными пятнами. Бабочки вреда культурным растениям не приносят, питаясь пыльцой и нектаром. При массовом распространении вред наносят гусеницы. Они многоядны, питаются листьями большинства сорных растений. Гусеницы скрепляют паутиной листья, образуя трёхгранную коробочку, объедают её вершину, скелетируют листья и выедают в них отверстия. Из культурных растений могут поражать сою, подсолнечник, технические культуры, многолетние травы, бахчевые, овощные. Окукливается гусеница на растениях и других предметах. Стадия куколки продолжается 7-10 суток. Зимует оплодотворенная самка. Развивается в 2-3 поколениях, в зависимости от природно-климатических условий.

Если рассуждать о вредном влиянии бабочки репейницы на окружающую природу, то воздействие это можно признать незначительным. Её гусеницы в большей степени поражают сорные растения, причём в малых объёмах. В то же время вымерзание в некоторых районах целых поколений этих насекомых приводит к сокращению бабочек как вида. Подобный факт заставляет задуматься о принятии мер по их защите. К примеру, в Смоленской области России репейница с 1997 года занесена в местную региональную Красную книгу.

Однако, при массовом развитии репейница может стать вредителем для культурных растений. При угрозе сильного повреждения растений, рекомендуем проводить обработки инсектицидами, в соответствии со списком пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению в нашей стране, с обязательным соблюдением требований санитарных правил и норм.

По вопросам проведения обследований, обработок, консультаций в области защиты растений обращаться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Курской области по тел.8 (4712) 54-96-04.