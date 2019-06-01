6 лет колонии получил 19-летний курский педофил

6 лет колонии строгого режима получил 19-летний педофил из Фатежа Курской области. Молодой парень надругался над своей 3-летней племянницей. Инцидент произошёл 13 июня прошлого года в доме родителей этого извращенца.

Фатежский райсуд признал курянина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и 6 месяцам ограничения свободы.