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    6 лет колонии получил 19-летний курский педофил

    Сегодня, 16:33
    6 лет колонии получил 19-летний курский педофил
    6 лет колонии строгого режима получил 19-летний педофил из Фатежа Курской области. Молодой парень надругался над своей 3-летней племянницей. Инцидент произошёл 13 июня прошлого года в доме родителей этого извращенца. 
    Фатежский райсуд признал курянина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и 6 месяцам ограничения свободы.

     

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