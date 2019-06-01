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    С забора детского сада в Курске убрали колючую проволоку

    Сегодня, 17:00
    С забора детского сада в Курске убрали колючую проволоку
    Власти оперативно отреагировали и сообщили, что колючую проволоку с забора в 97-м детском саду уже сняли. Правда, отметили, что родители поранившегося мальчика ещё не обращались ни в комитет образования, ни в администрацию сада, а о случившемся узнали из соцсетей и СМИ
    В самом саду сей факт наличия проволоки отрицать не стали, но заверили, что ею был огорожен не весь периметр, а только участок около 1,5 метров за хозяйственной постройкой. Якобы, туда действительно часто лазили дети, играющие в соседнем дворе. А воспитанники пораниться о лезвия не могли, так как забор находится в отдалении от игровых площадок.
    Тем не менее, и в городском, и в областном комитете образования однозначно считают, что использование колючей проволоки в детском учреждении категорически недопустимо. 

     

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