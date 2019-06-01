Как получить загранпаспорт в Курске

Чтобы получить заграничный паспорт можно обратиться с заявлением, поданным в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Городские отделения по вопросам миграции осуществляют выдачу загранпаспортов нового поколения, содержащих электронный носитель информации.

Для получения государственных услуг достаточно единоразово пройти процесс регистрации на едином портале государственных и муниципальных услуг для создания «личного кабинета» и подготовить все необходимые документы в электронном виде. Специалисты ОВМ УМВД России по Курску свяжутся с вами и оговорят время, когда вы должны будете подойти для получения государственной услуги.

Всем заявлениям, поданным в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг, оказывается первоочередное исполнение. Уплата сборов за предоставление государственных услуг в сфере миграции через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru осуществляется со скидкой 30%. Таким образом, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения составит 3500 рублей.

Отделение № 1 ОВМ УМВД России по г. Курску:

г. Курск, ул. К. Воробьева, д. 7а, тел.: 51-56-30, 51-55-26.

Отделение № 2 ОВМ УМВД России по г. Курску:

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.151, тел.: 57-10-30, 57-00-90.



