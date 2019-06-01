Курян приглашают в «Летний парк чтения»

Сегодня в Детском парке стартовал «Летний сезон чтения-2019».

Проект «Летний парк чтения» реализуется на открытых городских площадках в парках и скверах города более шести лет. В новом сезоне проекта его участников ожидают литературные акции, тематические интерактивные программы, книжные и интеллектуальные аттракционы.

Завтра, 5 июня в 10.00 на спортивно-игровой площадке (17-й Степной переулок) состоится литературный квест «Книжные приключения», маршрут которого связан с сюжетами и героями известных детских книг. Победителям вручат призы.

Желающие смогут принять участие в мастер-классе по аквагриму «Летние краски», а также сфотографироваться в фотозоне «Лето, книга и я».

В этот же день в 11.00 на детской площадке «У Гулливера» (пр-т Энтузиастов, 1) детишек ждёт литературно-познавательное путешествие «Тропинками Лукоморья», посвящённое Пушкинскому дню России. В программе: литературная викторина «Лучший знаток сказок А.С. Пушкина», посиделки на библиотечной поляне «Мы будем Пушкина читать», интерактивные игры «Поймай золотую рыбку», «Волшебный сундучок», «Море волнуется…», конкурс рисунка на асфальте «Мой любимый сказочный герой».

В это же вермя напротив остановки ГКЦ «Лира» состоится литературно-игровой круиз «Мир природы на книжных страницах». Юные куряне примут участие в мастер-классах «Сделай лесных обитателей своими руками», «Раскрась картинку», интерактивных играх и конкурсах «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Собери шишки», «Кочки», «Построй муравейник», а также познакомятся с правилами поведения в лесу. Особое внимание будет уделено «Красной книге Курской области». Участники ознакомятся с научно-познавательными изданиями, представленными на книжной экспозиции «Читайте книги о природе при любой погоде».

Завершится день в 17.00 на площадке «Летнего парка чтения» в парке Героев Гражданской войны. там пройдёт «Книжный марафон солнечного лета». Курян и гостей города ожидают выступления творческой молодёжи, встречи с курскими писателями и поэтами, книжные аукционы, увлекательные литературно-познавательные викторины и конкурсы, «Лекция на траве» на тему «Летнее чтение с увлечением», знакомство с книжными новинками из фонда Централизованной системы библиотек Курска, «Книгообмен», основанный по принципу «прочитал сам – отдай другому», свободный микрофон, где каждый желающий сможет поделиться своим творчеством.

В четверг, 6 июня в 17.00 в сквере на площади им. К.К. Рокоссовского отдыхающих ждёт литературный калейдоскоп «Прекрасно пушкинское слово», посвящённый дню рождения великого поэта. Куряне и гости города станут участниками интеллектуального аукциона «Крылатые выражения А. Пушкина», литературно-интерактивных игр «Собери сказочного героя», «Переведи с русского на русский», «Свет мой, зеркальце, скажи…» и др.

Для ребят пройдёт конкурс рисунков на асфальте «Галерея пушкинских героев». Самые активные его участники получат призы.

Выставка-вернисаж «Волшебный пушкинский мир» представит многообразие творчества Александра Сергеевича Пушкина.

Встречи в «Летних парках чтения» будут проходить регулярно при условии хорошей погоды.