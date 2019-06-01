В Курской области ленивый полицейский идёт под суд. Его обвиняют в подлоге

В Курской области за подлог будут судить участкового. Также его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Установлено, что в ОМВД России по Большесолдатскому району обратилась селянка - у женщины украли икону, которая в её семье считалась семейной реликвией. Проверить информацию поручили участковому уполномоченному. Не желая выполнять свои обязанности, участковый приобщил к материалу заявление потерпевшей и протокол осмотра места происшествия, которые свидетельствовали о том, что икона якобы нашлась в доме этой женщины. На основании этих сведений он вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

После изучения материала в прокуратуре выяснилось, что фактически проверка указанного заявления не проводилась, похищенная икона не найдена. В связи с этим незаконное постановление отменили. По требованию прокурора возбудили уголовное дело по статье "Кража". Уже нашли и вора и саму икону.

Ленивый участковый тоже стал фигурантом уголовного дела. Теперь судьбу полицейского решит суд.



