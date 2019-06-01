Ветеринары озаботились массовой гибелью пчёл в Курской области

В управление ветеринарии Курской области 30 мая поступила информация о массовой гибели пчёл в х. Брадок Тимского района, где на пасеке погибла 31 пчелосемья. На следующий день была зарегистрирована массовая гибель пчёл в с. Становое, х. Бродок и х. Гнилуши Тимского района. На шести пасеках погибло 122 пчелосемьи.

Накануне специалисты обследовали три пасеки в с. 3-е Выгорное, х. Гнилуши, 1-е Выгорное Тимского района, где выявлено 15 павших пчелосемей. Также массовая гибель пчёл зарегистрирована в с. 1-я Гостомля Медвенского района.

Ветеринары отобрали материалы для лабораторного исследования. Оно будет проводиться в течение 10 дней.

В комитете АПК Курской области предупредили глав муниципальных районов о необходимости строгого соблюдения сельхозтоваропроизводителями регламентов применения пестицидов и агрохимикатов в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.2584-10.

Функциями по надзору в сфере обращения пестицидов наделён Роспотребнадзор. В случае установления виновных, их привлекут к административной ответственности.



