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    Ветеринары озаботились массовой гибелью пчёл в Курской области

    Сегодня, 18:17
    Ветеринары озаботились массовой гибелью пчёл в Курской области
    В управление ветеринарии Курской области 30 мая поступила информация о массовой гибели пчёл в х. Брадок Тимского района, где на пасеке погибла 31 пчелосемья. На следующий день была зарегистрирована массовая гибель пчёл в с. Становое, х. Бродок и х. Гнилуши Тимского района. На шести пасеках погибло 122 пчелосемьи. 
    Накануне специалисты обследовали три пасеки в с. 3-е Выгорное, х. Гнилуши, 1-е Выгорное Тимского района, где выявлено 15 павших пчелосемей. Также массовая гибель пчёл зарегистрирована в с. 1-я Гостомля Медвенского района. 
    Ветеринары отобрали материалы для лабораторного исследования. Оно будет проводиться в течение 10 дней.
    В комитете АПК Курской области предупредили глав муниципальных районов о необходимости строгого соблюдения сельхозтоваропроизводителями регламентов применения пестицидов и агрохимикатов в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.2584-10. 
    Функциями по надзору в сфере обращения пестицидов наделён Роспотребнадзор. В случае установления виновных, их привлекут к административной ответственности. 

     

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