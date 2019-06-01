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    Узнать о работе летних лагерей можно на портале летокурск.рф

    Вчера, 08:34
    Узнать о работе летних лагерей можно на портале летокурск.рф
    В Курской области заработал портал летокурск.рф, на платформе размещается информация об организации отдыха и оздоровления детей и подростков нашего региона. 
    На сайте можно ознакомиться с реестром организаций, предоставляющих услуги по оздоровлению детей, графиками заездов, узнать о преимуществах профильных смен, прочесть новости о деятельности лагерей. 
    Кроме того, на портале указаны адреса, номера телефонов и режим работы специалистов, которые могут проконсультировать по вопросу распределения путёвок не только в региональные, но и в федеральные детские центры, в том числе «Артек» и «Орлёнок».

     

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