Курская область. В деревне Малая Романовка четыре года нет питьевой воды

Четыре года в деревне Малая Романовка Щигровского района Курской области нет питьевой воды. Активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта приходится второй раз вмешиваться в ситуацию и просить местные власти выполнять обязательства по снабжению курян водой. Общественники встретились с жителями деревни, представителями Кривцовского сельсовета и прокуратуры, и согласовали дорожную карту по подключению деревни к центральному водопроводу.

В 2018 г. активисты ОНФ обратились в администрацию региона, чтобы помочь жителям Малой Романовки решить проблему питьевого водоснабжения. Деревенская водонапорная башня оказалась бесхозной и к тому же сломалась. Жители семи из 11 дворов вынуждены были пробивать частные скважины. Но в них оказалась техническая вода, пригодная только для хозяйственных нужд, пить её нельзя. По словам жителей, у детей, которых в ней пробовали купать, появлялась аллергическая сыпь.

После обращения активистов ОНФ сельсовет начал ремонт водозаборной башни. Летом 2018 г. на сходе граждан приняли решение заменить 800 м ветхих водопроводных сетей в деревне за свой счёт. Люди собрали деньги. В августе начали копать траншею. Техника, наткнувшись на старые коммуникации, вышла из строя. В январе общественникам в комитете ЖКХ и ТЭК Курской области ответили, что ремонтируют спецмашин, и заверили, что подключат домовладения к централизованной системе водопровода до конца апреля.

Ситуация не изменилась до конца мая, когда активисты ОНФ снова отправились в деревню. В результате достигнутых договорённостей водонапорная башня, скважина и наружные сети водопровода в ближайшее время перейдут в собственность Щигровского района, а затем - в концессию эксплуатирующей организации.

Жителей проинформировали о стоимости подключения каждого домовладения к магистральному водопроводу, они готовы оплатить эти работы. В ходе переговоров удалось добиться скидки.





«Жители и активисты ОНФ столкнулись с типичной проблемой – муниципальные власти не встречаются с людьми, не объясняют собственные действия, куряне не понимают, почему происходят те или иные события. Конечно, неоправданно затянулись «ремонт» техники, постановка на баланс района коммуникаций. Сейчас уже начались работы по промывке наружных сетей водопровода. Муниципальная организация ЖКХ работает с жителями по подготовке технологического присоединения домов к магистральному водопроводу. В ближайшее время пройдёт оплата услуг организации ЖКХ, которая начнёт подключение домов к воде. Представители МЧС предложили организовать подвоз питьевой воды», – прокомментировал итоги встречи активист регионального отделения ОНФ Антон Чекмарёв.





Планируется, что через две недели Малая Романовка будет обеспечена питьевой водой.



