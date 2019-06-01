Курянин лишился 80 тысяч рублей, поверив лже-банкирам

Житель Курска лишился более 80 тысяч рублей после общения с мошенниками. Днём мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка. Номер определился, как стационарный московский. Курянину сообщили, что в этот момент с его карты совершается перевод денег и спросили знает ли он об этом. Мужчина ответил, что никаких платежей не планировал и ему сразу предложили отменить несанкционированную транзакцию. Для этого собеседники потребовали сообщить им номер карты, трёхзначный код с оборота, а затем и пароль из банковского СМС сообщения. Как только злоумышленники получили нужную информацию, связь прервалась, а со счёта курянина исчезли все сбережения. Полицейские выяснили, что деньги переведены на карту стороннего банка и позже сняты. Сейчас мошенников разыскивают. За кражу электронных денежных средств с банковского счёта им грозит 6 лет лишения свободы.



