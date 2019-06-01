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    «Золото» и два «серебра» завоевали юные курские боксёры на чемпионате Европы

    Вчера, 12:16
    «Золото» и два «серебра» завоевали юные курские боксёры на чемпионате Европы
    Юношеская сборная России, в составе которой были и курские спортсмены, вернулась с первенства Европы по боксу.
    Курянка Лиана Тарасян единогласным решением судей (5:0) победила в финальном поединке представительницу Латвии Николину Боке (в категории до 54 кг). Серебряные медали завоевали Михаил Усов (70 кг) и Алексей Стародубцев (50 кг).
    Всего на счету российской сборной 23 медали (12 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые). Россияне заняли первое место в общекомандном зачёте.
    Первенство Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет прошло в румынском Галаце с 24 мая по 1 июня. Всего в соревнованиях приняло участие 265 юношей и 135 девушек из 35 стран.

     

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