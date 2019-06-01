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    В Курске начался ремонт ветхой тепломагистрали по ул. 50 лет Октября – Пучковка. 10 домов остались без горячей воды

    Вчера, 12:42
    В Курске начался ремонт ветхой тепломагистрали по ул. 50 лет Октября – Пучковка. 10 домов остались без горячей воды
    В Курске начался плановый ремонт ветхой тепломагистрали по ул. 50 лет Октября – Пучковка. В связи с этим приостановлена подача горячей воды по ул. 50 лет Октября в дома 120а, 165а, 165б, 167/1, 167/2 , 167\3, а также по пер. Бурцевский в дома 3в, 3г, 3д, 3е.
    Специалисты Курского филиала ПАО «Квадра» в ноябре прошлого года устранили здесь два повреждения, заменив в общей сложности восемь метров трубопровода. В ближайшее время завершится реконструкция этого участка, теплоэнергетики переложат оставшуюся изношенную магистраль.
    Завершить работы и возобновить подачу горячей воды курянам планируется 6 июня.
    Напомним, сейчас также без горячей воды остаются 69 жилых домов и ряд социальных учреждений по улицам: Бочарова, Дзержинского, 50 лет Октября, Красной Армии, Овечкина, Чернышевского, Большевиков, Павлуновского, Ломоносова, Запольная, Скорятина, Звездная, Зеленая и Энгельса. Там «Квадра» проводит испытания теплосети при помощи автоматизированного опрессовочного мобильного центра. Воды не будет до 7 июня.

     

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