В Курске «Экотекс» приостановил работу до установки фильтров

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с жителями Сеймского округа Курска, недовольными производственной деятельностью предприятия «Экотекс». В их присутствии глава региона потребовал от руководства предприятия не осуществлять работу до тех пор, пока не будут установлены фильтры и готовы результаты проверки эффективности очистного оборудования.





«Мы поддерживаем работу промышленных предприятий в Курске. Нам нужны квалифицированные рабочие места. Нам нужно увеличивать бюджет, чтобы была возможность строить больницы, школы, ремонтировать здания и дороги. Но, если производство оказывает негативное воздействие на окружающую среду и наши жители жалуются на последствия такого воздействия, то мы в соответствии с законом просто обязаны остановить деятельность этого предприятия», –подчеркнул Роман Старовойт.





Ранее «Экотекс» уже оштрафовали за нарушения после проверки Роспотребнадзора, которая показала превышение более чем в 1,5 раза допустимой концентрации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Тогда же была достигнута договоренность об установке заводом специальной системы очистки, позволяющей снизить температуру сжигания выбросов и уменьшить концентрацию загрязняющих веществ в воздухе.

Директор «Экотекса» предоставил документы о покупке очистного оборудования. Но его установят не ранее, чем через две недели. Какое-то время потребуется и на проверку эффективности работы фильтров. На этот период предприятие добровольно приостановит производство. Об этом директор ООО «Экотекс» Тахир Мурзин сообщил после разговора с врио губернатора. Также завод оформит природоохранную документацию, которой у компании нет все 8 месяцев работы. Исполнение достигнутых договоренностей Роман Старовойт проконтролирует лично.