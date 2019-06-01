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    В Курске «Экотекс» приостановил работу до установки фильтров

    Вчера, 14:11
    В Курске «Экотекс» приостановил работу до установки фильтров
    Врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с жителями Сеймского округа Курска, недовольными производственной деятельностью предприятия «Экотекс». В их присутствии глава региона потребовал от руководства предприятия не осуществлять работу до тех пор, пока не будут установлены фильтры и готовы результаты проверки эффективности очистного оборудования. 

    «Мы поддерживаем работу промышленных предприятий в Курске. Нам нужны квалифицированные рабочие места. Нам нужно увеличивать бюджет, чтобы была возможность строить больницы, школы, ремонтировать здания и дороги. Но, если производство оказывает негативное воздействие на окружающую среду и наши жители жалуются на последствия такого воздействия, то мы в соответствии с законом просто обязаны остановить деятельность этого предприятия», –подчеркнул Роман Старовойт. 

    Ранее «Экотекс» уже оштрафовали за нарушения после проверки Роспотребнадзора, которая показала превышение более чем в 1,5 раза допустимой концентрации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Тогда же была достигнута договоренность об установке заводом специальной системы очистки, позволяющей снизить температуру сжигания выбросов и уменьшить концентрацию загрязняющих веществ в воздухе. 
    Директор «Экотекса» предоставил документы о покупке очистного оборудования. Но его установят не ранее, чем через две недели. Какое-то время потребуется и на проверку эффективности работы фильтров. На этот период предприятие добровольно приостановит производство. Об этом директор ООО «Экотекс» Тахир Мурзин сообщил после разговора с врио губернатора. Также завод оформит природоохранную документацию, которой у компании нет все 8 месяцев работы. Исполнение достигнутых договоренностей Роман Старовойт проконтролирует лично. 

     

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