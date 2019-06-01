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    ФАС возбудила административное дело против «Квадры» за нарушения при расчётах

    Вчера, 15:32
    ФАС возбудила административное дело против «Квадры» за нарушения при расчётах
    То, во что почти никто не верил, всё-таки, произошло: по моему заявлению Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело против компании «Квадра», злоупотребившей своим доминирующим положением, - пишет в соцсетях депутат Курского горсобрания Дмитрий Гулиев. В качестве доказательства он прилагает фото приказа ФАС.
    За один только январь, по его подсчётам, куряне переплатили несколько десятков миллионов рублей!
    В своём депутатском запросе Гулиев привёл таблицу, где подробно описаны все несоответствия температуры и размера платы: например, в домах КПД, находящихся под управлением собственной управляющей компании, цифры в платёжках остались прежними, в то время, как в остальных многоквартирных домах был зафиксирован рост до 200%, при похолодании всего лишь на 1,5 градуса. Подобное незначительное похолодание в прошлые периоды не приводило к столь значительному росту. 
    Депутат уверен, что таким образом компания просто переложила свои расходы во время осеннего ремонта сетей на плечи простых курян.

     

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