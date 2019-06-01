25-летний курянин, сидя за решёткой, обокрал пенсионерку из Нальчика

Ленинский районный суд вынес приговор 25-летнему курянину. Его признали виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

Как установлено в суде, курянин, отбывая наказание в одной из курских исправительных колоний, с имеющегося у него мобильного телефона путём случайного подбора цифр отправлял SMS-сообщения о якобы ошибочном списании денежных средств с банковских карт граждан. Для возврата денег предлагал перезвонить на указанный им номер телефона. На одно из таких сообщений ему ответила пенсионерка из Нальчика. В телефонном разговоре мужчина представился сотрудником службы финансовой безопасности и предложил свои услуги по возврату несанкционированно списанных денег с её расчётного счёта. Получив от престарелой женщины необходимые реквизиты, он перевел с её карты 8 тыс. руб. на свой электронный кошелёк.

О случившемся пенсионерка сообщила в правоохранительные органы.

По приговору суда курянину назначено наказание в виде 1 года 8 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.