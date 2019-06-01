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    25-летний курянин, сидя за решёткой, обокрал пенсионерку из Нальчика

    Вчера, 16:19
    25-летний курянин, сидя за решёткой, обокрал пенсионерку из Нальчика
    Ленинский районный суд вынес приговор 25-летнему курянину. Его признали виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.
    Как установлено в суде, курянин, отбывая наказание в одной из курских исправительных колоний, с имеющегося у него мобильного телефона путём случайного подбора цифр отправлял SMS-сообщения о якобы ошибочном списании денежных средств с банковских карт граждан. Для возврата денег предлагал перезвонить на указанный им номер телефона. На одно из таких сообщений ему ответила пенсионерка из Нальчика.  В телефонном разговоре мужчина представился сотрудником службы финансовой безопасности и предложил свои услуги по возврату несанкционированно списанных денег с её расчётного счёта. Получив от престарелой женщины необходимые реквизиты, он перевел с её карты 8 тыс. руб. на свой электронный кошелёк.
    О случившемся пенсионерка сообщила в правоохранительные органы.
    По приговору суда курянину назначено наказание в виде 1 года 8 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

     

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