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    15 молодых курских семей получили соцвыплаты на улучшение жилищных условий

    Вчера, 16:59
    15 молодых курских семей получили соцвыплаты на улучшение жилищных условий
    На 1 июня 2019 года 15 молодых курских семей уже улучшили свои жилищные условия и приобрели новое жилье, - сообщили в мэрии. 
    В этом году в список молодых семей, претендующих на получение социальной выплаты, включена 31 молодая семья Курска, в том числе 13 семей с тремя и более детьми.

    Размер господдержки в 2019 году составил:

    для семьи из 2 чел. (без ребенка) - 374 585 руб.

    для семьи из 2 чел. (1 родитель+1 ребенок) - 437 016 руб.

    для семьи из 3 чел. - 561 878 руб.

    для семьи из 4 чел. - 749 171 руб.

    для семьи из 5 чел. - 936 463 руб.

    Как рассказали в городском управлении по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства, с 2007 года в Курске работает программа, помогающая молодым семьям обрести собственное жильё. На условиях софинансирования из бюджетов разных уровней 743 молодые семьи получили социальную выплату на приобретение жилья, в том числе 114 молодых семей, где растут трое и более детей.

     

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