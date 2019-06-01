15 молодых курских семей получили соцвыплаты на улучшение жилищных условий

На 1 июня 2019 года 15 молодых курских семей уже улучшили свои жилищные условия и приобрели новое жилье, - сообщили в мэрии.

В этом году в список молодых семей, претендующих на получение социальной выплаты, включена 31 молодая семья Курска, в том числе 13 семей с тремя и более детьми.





Размер господдержки в 2019 году составил:





для семьи из 2 чел. (без ребенка) - 374 585 руб.





для семьи из 2 чел. (1 родитель+1 ребенок) - 437 016 руб.





для семьи из 3 чел. - 561 878 руб.





для семьи из 4 чел. - 749 171 руб.





для семьи из 5 чел. - 936 463 руб.





Как рассказали в городском управлении по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства, с 2007 года в Курске работает программа, помогающая молодым семьям обрести собственное жильё. На условиях софинансирования из бюджетов разных уровней 743 молодые семьи получили социальную выплату на приобретение жилья, в том числе 114 молодых семей, где растут трое и более детей.