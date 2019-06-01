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    Курянам расскажут историю памятника Пушкину

    Вчера, 17:11
    Курянам расскажут историю памятника Пушкину
    В Курске продолжается проект  «История одного памятника». Завтра, 6 июня в 11.00 у памятника Александру Пушкину на Театральной площади состоится очередное мероприятие. На этот раз оно посвящено 220-летию со дня рождения поэта.
    Памятник А.С. Пушкину появился в нашем городе ко дню празднования 200-й годовщины со дня рождения поэта. Монумент установили напротив Курского государственного драматического театра, который с 1937 года носит имя Александра Сергеевича. На высоком гранитном постаменте памятника изображены герои пушкинских произведений.
    Авторы – курские скульпторы Игорь Минин, Николай Криволапов, Владимир Бартенев.
    На встречу приглашён один из авторов памятника - скульптор, заслуженный художник России, почётный академик Российской академии художеств Николай Криволапов. Студенты КГУ – организаторы проекта «Поэтический перекрёсток» - напомнят всеми любимые произведения поэта.

     

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