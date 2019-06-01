«Курск читает Пушкина». В четверг курян приглашают на литературный праздник

6 июня в 11.30 на Театральной площади начнётся литературный праздник «Курск читает Пушкина» в рамках проекта «Лето в городе».





Курян и гостей города ждут интерактивные площадки:





на авторской площадке «Я вдохновенно Пушкина читаю» прозвучат произведения великого поэта в исполнении курских писателей и поэтов, юных курян;





театральная площадка «Волшебство пушкинского слова» представит творчество воспитанников театральных студий города;





творческая площадка «На солнечной поляне Лукоморья» приглашает принять участие в мастер-классах по изготовлению поделок по сказкам Пушкина;





в литературной фотозоне «Галерея пушкинских героев» все желающие смогут сделать фото на память о празднике.





В книжно-иллюстративную экспозицию «В волшебной пушкинской стране» вошли лучшие произведения А.С. Пушкина из фондов муниципальных библиотек Курска.



