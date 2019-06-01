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    «Курск читает Пушкина». В четверг курян приглашают на литературный праздник

    Вчера, 17:53
    «Курск читает Пушкина». В четверг курян приглашают на литературный праздник
    6 июня в 11.30 на Театральной площади начнётся литературный праздник «Курск читает Пушкина» в рамках проекта «Лето в городе».

    Курян и гостей города ждут интерактивные площадки:

    на авторской площадке «Я вдохновенно Пушкина читаю» прозвучат произведения великого поэта в исполнении курских писателей и поэтов, юных курян;

    театральная площадка «Волшебство пушкинского слова» представит творчество воспитанников театральных студий города;

    творческая площадка «На солнечной поляне Лукоморья» приглашает принять участие в мастер-классах по изготовлению поделок по сказкам Пушкина;

    в литературной фотозоне «Галерея пушкинских героев» все желающие смогут сделать фото на память о празднике.

    В книжно-иллюстративную экспозицию «В волшебной пушкинской стране» вошли лучшие произведения А.С. Пушкина из фондов муниципальных библиотек Курска.

     

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