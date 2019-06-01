Специалисты Курскэнерго за четыре месяца текущего года выявили хищение 1,7 млн кВтч электроэнергии

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведет планомерную работу по сокращению потерь в электрических сетях. Одними из эффективных направлений этой работы являются рейды по пресечению безучетного и бездоговорного потребления, анализ показаний приборов учета потребителей.





В результате этой работы с января по апрель 2019 года включительно энергетики выявили 147 фактов бездоговорного и безучетного энергопотребления общим объемом свыше 1,7млн кВтч. Сумма причиненного ущерба превысила 2,3 млн рублей. На сегодняшний день потребителями оплачено 1,8 млн рублей.





Крупные факты безучетного потребления электроэнергии объемом, превышающим 187 000 кВтч, специалисты управления учета электроэнергии и отдела безопасности Курскэнерго обнаружили в садоводческих некоммерческих товариществах «Химфарм» и «Приморское» (г. Курск и Курский район). Сумма причиненного филиалу ущерба составила более 600 000 рублей.





По факту безучетного потребления электроэнергии в двух СНТ материалы оперативно направлены в правоохранительные органы для принятия решения в рамках действующего законодательства. На сегодняшний день по Химфарму возбуждено уголовное дело по ст.165 УК РФ, материалы о незаконных действиях руководства СНТ «Приморское» изучаются сотрудниками отдела МВД России по Курскому району Курской области.





Энергетики предупреждают, что самовольное использование электроэнергии влечет как административную, так и уголовную ответственность, подпадая под действие статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (наказывается штрафом либо лишением свободы на срок до пяти лет).





Следует помнить, что незаконные подключения могут вызывать перепады напряжения и короткие замыкания в сети. При этом выполнение самостоятельных подключений грозит серьезными травмами, вплоть до смертельных случаев, самим злоумышленникам.