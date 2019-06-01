Курская областная Дума подвела итоги выполнения бюджета на 2018 год

Курска областная Дума подвела итоги выполнения бюджета на 2018 год - финансовый период удалось закрыть профицитом.

как сообщает телеканал " ТАКТ " со ссылкой на председателя контрольно-счётной палаты Курской области Людмилу Фомину, доходы областного бюджета превысили уже давно отметку 50 миллиардов рублей, составляют 57 миллиардов. Расходы - чуть меньше. Планировался дефицит областного бюджета, но выполнен он с профицитом.

В течение года главный финансовый документ области 4 раза уточнялся в связи с поступлениями из федерального бюджета. Доходы областной казны увеличились на 5 миллиардов рублей. Это на 10% больше чем планировалось изначально. 3 миллиарда находятся на счетах области. Вместе с тем, бюджет области не был выполнен в полном объеме - 99% из 100%. Часть средств не была использована в связи с тем, что федеральные деньги поступили в декабре, отмечает председатель областной Думы Николай Жеребилов. Неиспользованные средства вернулись в бюджет, они будут использованы в этом году.

Итогом публичных слушаний стало одобрение годового отчёта, а также ряд рекомендаций администрации области, администраторам доходов, распорядителям средств и органам местного самоуправления.



