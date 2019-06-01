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    Кандидат от ЛДПР первым сдал документы для участия в конкурсе на должность мэра Курска

    Сегодня, 08:10
    Кандидат от ЛДПР первым сдал документы для участия в конкурсе на должность мэра Курска
    5 июня появился первый официальный кандидат на должность Главы Курска. Руководитель фракции ЛДПР в Курском городском Собрании Алексей Томанов представил в конкурсную комиссию свою программу социально-экономического развития города и все необходимые документы.
    Алексей Юрьевич Томанов родился в 1981 году в Курске, у него высшее экономическое образование. Сейчас он руководитель фракции ЛДПР в Курском городском Собрании, депутат КГС 5-го и 6-го созывов, женат, воспитывает 2 дочерей.

     

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