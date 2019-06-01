поиск по сайту
 

    Под Курском разбились два мотоциклиста

    Сегодня, 09:55
    Под Курском разбились два мотоциклиста
    В Курской области в среду произошли две аварии с участием двухколёсного транспорта.
    Так, по информации ГИБДД, в Медвенском районе 5 июня около 8 часов утра на 3 км автодороги «Рождественское- Вышний Дубовец – гр.Обоянского района», 26-летний мотоциклист, не имеющий водительских прав столкнулся с встречным автомобилем «Шевроле Нива», за рулём которого был 48-летний водитель. В результате ДТП юный байкер получил травмы, его доставили в медвенскую райбольницу.
    В Черемисиновском районе в начале одиннадцатого вечера, 21-летний мотоциклист, также не имеющий права на управление ТС, ехал со стороны п. Кшенский в сторону п. Черемисиново, на 83 км автодороги «Курск – Касторное», поворачивая налево, он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21124, под управлением 23-летнего автомобилиста. В результате этой аварии пострадал любитель двухколёсного транспорта и тоже попал на больничную койку.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама