Под Курском разбились два мотоциклиста

В Курской области в среду произошли две аварии с участием двухколёсного транспорта.

Так, по информации ГИБДД, в Медвенском районе 5 июня около 8 часов утра на 3 км автодороги «Рождественское- Вышний Дубовец – гр.Обоянского района», 26-летний мотоциклист, не имеющий водительских прав столкнулся с встречным автомобилем «Шевроле Нива», за рулём которого был 48-летний водитель. В результате ДТП юный байкер получил травмы, его доставили в медвенскую райбольницу.

В Черемисиновском районе в начале одиннадцатого вечера, 21-летний мотоциклист, также не имеющий права на управление ТС, ехал со стороны п. Кшенский в сторону п. Черемисиново, на 83 км автодороги «Курск – Касторное», поворачивая налево, он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21124, под управлением 23-летнего автомобилиста. В результате этой аварии пострадал любитель двухколёсного транспорта и тоже попал на больничную койку.