В Курской области сохранят малокомплектные школы

В обществе продолжаются споры – закрывать или сохранять малокомплектные сельские школы. Информация о возможной ликвидации таких школ заинтересовала депутатов на заседании комитета по образованию, науке, семейной и молодёжной политике Курской областной Думы.

Всего в регионе 599 общеобразовательных организаций, из них порядка половины – малокомплектных. Они находятся в сельской местности. Малокомплектная школа требует такого же обеспечения, как и полностью укомплектованная (педагогический состав, зарплаты, техника, мебель, спортивный инвентарь). Экономическая целесообразность может послужить аргументом «за» закрытие малокомплектных школ. Однако сокращение социальной инфраструктуры ставит крест на самом существовании сельского населённого пункта. Вот что по этому поводу рассказала председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.





- Мы прекрасно понимаем особую роль сельских школ, выполняющих фактически миссию культурно-образовательных центров. Наша задача - обеспечить доступность качественного образования любому ребёнку. У нас нет в планах закрытия таких школ. По закону об образовании для закрытия малокомплектной школы нужно получить оценку последствий принятия такого решения у специально созданной комиссии в муниципальном образовании. Кроме того, невозможно закрыть сельскую школу без учёта мнения жителей села. Поэтому, если вдруг такая ситуация возникнет, обсуждаться она будет в первую очередь с селянами.





По словам чиновницы, за последние 3 года в курские школы пришли более 2 тысяч молодых специалистов, 800 из них выбрали сельские учреждения.

В Курской области достаточно развита система поддержки педагогов. Молодёжь, которая приезжает работать после окончания вузов в сельскую местность, получают дополнительно 25% к окладу. Учителям возмещаются затраты на отопление, освещение, проезд к месту работы, предусмотрена компенсация процентов по кредиту на покупку или строительство жилья.

Справиться с дефицитом кадров в сельских школах поможет программа «Земский учитель». Она стартует с 2020 года.



