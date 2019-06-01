Курская область вошла в десятку лидеров экологического рейтинга субъектов России

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг по итогам весны 2019 года.

Из 85 регионов Курская область заняла шестое место. Это характеризует стабильную и благополучную экологическую обстановку в регионе. Лидером рейтинга стала Тамбовская область, на втором месте расположился Алтайский край, третье досталось Республике Алтай, четвёртое - Белгородской области, замыкает пятёрку Москва. В хвосте рейтинга находятся Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Стоит отметить, что охрана окружающей среды, вопросы экологии постоянно находятся в поле зрения администрации Курской области. Большое внимание в регионе уделяется реализации природоохранных мероприятий, в их числе проведение различных субботников, создание особо охраняемых территорий, охрана животного и растительного мира.