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    Курск. Ночью с проспекта Кулакова двое молодых рецидивистов угнали ВАЗ

    Сегодня, 10:50
    Курск. Ночью с проспекта Кулакова двое молодых рецидивистов угнали ВАЗ
     В дежурную часть Сеймского отдела полиции обратился 25- летний курянин. Он сообщил, что у него угнали  автомобиль ВАЗ.  Как выяснилось,  машину, не оборудованную системой сигнализации, мужчина припарковал во дворе дома по проспекту Кулакова.
    Просматривая запись с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что к преступлению причастны двое молодых людей. Ночью они беспрепятственно проникли в незапертую машину и уехали на ней. Уже через несколько дней злоумышленников поймали. Ими оказались ранее судимые куряне. Молодые люди, затонировав стёкла, разъезжали на похищенном авто по городу. Во время очередной автопрогулки, полицейские опознали госномер похищенной машины и задержали злоумышленников.
    Возбуждено уголовное дело. Сейчас угонщики находятся под подпиской о невыезде.

     

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