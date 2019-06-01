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    В Курске приступили к подготовительным работам по строительству продолжения проспекта Дружбы

    Сегодня, 11:15
    В Курске приступили к подготовительным работам по строительству продолжения проспекта Дружбы
    В Курске приступили к подготовительным работам по строительству продолжения проспекта Дружбы.
    Технический заказчик этого объекта - УКС Курска. Несмотря на то, что сейчас ещё идут конкурсные процедуры технический заказчик сегодня уточняет положение трассы на местности, наличие и размещение инженерных коммуникаций. Всё это необходимо трассировать, сделать шурфы, уточнить, на какой глубине пролегают трубы.
    Работы призваны уточнить все изменения ситуации, произошедшие с момента разработки проекта и ускорить начало активной фазы деятельности после заключения контракта.
    Сроки также определят после подписания контракта.

     

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