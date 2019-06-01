Курский областной Дом народного творчества получит президентский грант.

Средства выделят на реализацию проекта по созданию центра возрождения ремёсел «Саморядово».

Такое распоряжение подписал президент России Владимир Путин по результатам конкурса «О присуждении грантов Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства», проводимого в 2018 году.

Благодаря поддержке из федерального бюджета в Саморядовском Доме ремёсел Большесолдатского района появится музейно-этнографическая экспозиция. На ней будут представлены местные старинные костюмы, ручные ткацкие изделия, аутентичные музыкальные инструменты, изделия народных художественных промыслов.

Кроме того, планируется проводить экспресс-курсы по ткачеству, плетению поясов, изготовлению аутентичных музыкальных инструментов, лаптеплетению, а также экскурсионным и туристическим группам показывать вождение танков и карагодов, обрядовых действ.

В Саморядовском Доме ремёсел собрана целая коллекция раритетов старинных рушников, полных комплектов традиционного курского костюма и домашней утвари. Здесь функционируют два фольклорных ансамбля. В селе Саморядово при участии мастеров и фольклорных коллективов более 20 лет назад был возрождён и ежегодно проводится в день Святой Троицы самобытный обрядовый праздник «Левада».