В Курчатове 18 июня начнутся съёмки нового фильма Данилы Козловского. В нём речь пойдёт об одном из эпизодов трагедии на Чернобыльской АЭС: Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов предотвратили ядерный взрыв, спустив воду из бассейна охладителя под редактором.

Евгений Трубецкой, специалист из команды Данилы Козловского, который занимается согласованием съёмок в Курске и Курской области, посетил Пожарно-спасательный музей Курчатовской АЭС. Центром его внимания стала экспозиция, посвящённая чернобыльской трагедии.

Съёмки картины, рассказывающие об одном из самых драматичных и трагических событий нашей истории, невозможны без воссоздания картины времён 80-х годов, а именно, реквизита и техподдержки.

Начальник Противопожарной службы Курской области Анатолий Бабенко провел экскурс в историю службы. Центром особого внимания стала экспозиция, посвященная чернобыльской трагедии. Именно с этих экспонатов – форма, дозиметры радиации, радиометры, – и будет браться прототип для съемочного реквизита. А ретро-пожарные автомобили и настоящие пожарные будут принимать участие в съемках для воссоздания исторических реалий того времени





«Мы собираемся воссоздать всю хронологию событий. Это наша история, которую обязан помнить каждый. Мы работаем непосредственно в содействии с начальником Противопожарной службы Курской области и региональным управлением МЧС. Хочу сказать, что без помощи пожарной охраны с этим проектом мы бы не справились», – отметил Евгений Трубецкой.





Добавим, съёмочная группа ищет актёров массовых сцен. Кастинг пройдёт 7, 8 и 9 июня в Курчатове, в молодёжном центре «Комсомолец» с 10 утра до шести вечера. Для съёмок нужны дети 6-8 лет, подростки 13-15 лет, бабушки и дедушки 60-80 лет. Ищут мужчин в возрасте от 18 до 35 лет на роли солдат.

Также группа приглашает на кастинг женщин и мужчин 20-40 лет. При этом уточняется, что у дам не должно быть «признаков современности на лице руках, так как снимают 1986 год». Поэтому никаких «накаченных губ и татуированных бровей».

На кастинге ждут мужчин без бород, а вот усы приветствуются. Оговорены и прически — волосы должны быть удлинёнными, виски ни в коем случае не выбриты.