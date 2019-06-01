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    «Квадра» начала ремонт тепломагистрали на улице Димитрова Курска

    Сегодня, 14:02
    «Квадра» начала ремонт тепломагистрали на улице Димитрова Курска
    «Квадра» начала ремонт ветхого участка тепломагистрали на улице Димитрова. К счастью, работы пройдут без отключения горячей воды у потребителей, но зато осложнят жизнь автомобилистам. Чтобы не сильно мешать автолюбителям, работы проведут в два этапа. Первый завершится к 31 июля - заменят ветхий участок тепломагистрали от трамвайного кольца до биофабрики.
    Второй этап намечен на август. Реконструкция коснётся участка от биофабрики до дома №8 по улице Степана Разина. На время работ будет частично ограничено движение транспорта по крайней правой полосе в сторону ул. Степана Разина.
    В компании отмечают, что работы, стоимость которых превысит 61 млн рублей, предполагают замену 1892 м старых труб.

     

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