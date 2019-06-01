поиск по сайту
 

    Два курских вуза вошли в сотню лучших в национальном рейтинге университетов

    Сегодня, 14:28
    Два курских вуза вошли в сотню лучших в национальном рейтинге университетов
    Независимое информационное агентство «Интерфакс» подвело итоги масштабного исследования качества российского образования. По его итогам составлен национальный рейтинг университетов.
    В итоговый рейтинг попали 327 высших учебных заведений со всей страны. Курский государственный медицинский университет занял 68-е место, а Юго-Западный государственный университет – 85-е.
    Курский государственный университет занял в рейтинге 242-е место.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама