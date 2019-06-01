Два курских вуза вошли в сотню лучших в национальном рейтинге университетов

Независимое информационное агентство «Интерфакс» подвело итоги масштабного исследования качества российского образования. По его итогам составлен национальный рейтинг университетов. В итоговый рейтинг попали 327 высших учебных заведений со всей страны. Курский государственный медицинский университет занял 68-е место, а Юго-Западный государственный университет – 85-е. Курский государственный университет занял в рейтинге 242-е место. Сегодня, 14:28 К списку новостей